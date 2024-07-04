Госдума приняла закон о согласовании депутатами своих выездов за границу (за исключением служебных командировок), говорится на сайте нижней палаты.

Документ вносит изменения в федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» и подразумевает, что полномочия сенаторов и депутатов, не согласовавших свои поездки за рубеж, могут быть прекращены досрочно.

Порядок и сроки согласования отдельно установят советы Госдумы и Совфеда. Сам закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Один из авторов закона, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пояснил, что «это решение продиктовано вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж».

По его словам, «киевский режим» уже вынес в отношении ряда депутатов приговоры с длительным сроком лишения свободы, и в таком случае разыскиваемого могут задержать в другой стране по запросу Интерпола. «Незаконные ордера на арест российских политиков штампует и так называемый Международный уголовный суд», — добавил Пискарев.

Еще одной причиной Пискарев называл обеспечение безопасности государства, «так как все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в дополнение к этому поручил проработать вопрос запрета депутатам выезжать за пределы России также в течение определенного срока после окончания их полномочий, пишет ТАСС.

Законопроект о согласовании выездов депутатов и сенаторов за рубеж был внесен в Госдуму 25 июня. В пояснительной записке к нему говорилось, что эти меры обусловлены возникновением «новых угроз безопасности Российской Федерации» в связи с проведением , санкционного давления западных стран и «значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств».