Верховный суд Японии обязал власти выплатить компенсации пострадавшим от принудительной стерилизации по закону о евгенике. Сам закон признали неконституционным

Верховный суд Японии признал неконституционным уже недействующий закон о евгенике, по которому в 1950–1970-е годы тысячи жителей страны были принудительно стерилизованы, сообщает Kyodo.

Суд обязал правительство Японии выплатить компенсации истцам, пострадавшим от действий властей. Как отмечается, они с 2018 года добивались возмещения ущерба в аналогичных исках в других инстанциях.

BBC News пишет, что речь идет об 11 истцах по пяти делам, которые рассматривались в апелляционном порядке. В четырех случаях японское правительство обжаловало решения судов низшей инстанции о выплате компенсаций. В пятом случае две пострадавшие оспаривали отказ в удовлетворении их требований, после того как низшая инстанция решила, что срок давности по их искам истек.

Согласно решению суда, японское правительство должно выплатить от 11 миллионов (68 тысяч долларов) до 16,5 миллиона иен (102 тысячи долларов) каждому пострадавшему и 2,2 миллиона иен (13,6 тысячи долларов) супругам пострадавших, которые уже умерли.

Решение Верховного суда положило конец многолетним судебным тяжбам, в ходе которых пострадавшие от принудительной стерилизации требовали компенсаций и извинений от японских властей, отмечает BBC News. В 2019 году власти Японии в ходе этого процесса приняли закон, предоставивший пострадавшим от стерилизации право на возмещение ущерба. Тогда около 1100 человек получили единовременные государственные выплаты в размере 3,2 миллиона иен (28,6 тысячи долларов). Но часть пострадавших потребовала более высоких выплат.

Закон о евгенике действовал в Японии с 1948 по 1996 год. Он разрешал стерилизацию людей с интеллектуальными нарушениями, психическими расстройствами и наследственными заболеваниями без их согласия. Таким образом власти Японии пытались предотвратить рождение детей, которых они считали «неполноценными». Всего, по данным японского правительства, за время действия закона были стерилизованы около 25 тысяч человек, из них более 16 тысяч — без согласия. Среди пострадавших были дети.

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