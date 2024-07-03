В Москве второй день подряд побит суточный рекорд жары. Сегодняшний держался с 1917 года
Источник: Интерфакс
В Москве побит суточный рекорд температуры для 3 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура в городе днем достигла 32,5 градуса. Предыдущим рекордным значением для 3 июля были 32,3 градуса — этот показатель был установлен в 1917 году.
Аномальная жара в Москве продолжается уже несколько дней. Накануне был побит рекорд температуры для 2 июля, установленный в 1890 году. Ожидается, что похолодание наступит к выходным.
Максимальная температура, когда-либо зафиксированная в Москве, составляет 38,2 градуса. Она была зафиксирована 28 июля 2010 года.