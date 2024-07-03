В Москве второй день подряд побит суточный рекорд жары. Сегодняшний держался с 1917 года

В Москве побит суточный рекорд температуры для 3 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Температура в городе днем достигла 32,5 градуса. Предыдущим рекордным значением для 3 июля были 32,3 градуса — этот показатель был установлен в 1917 году.

Аномальная жара в Москве продолжается уже несколько дней. Накануне был побит рекорд температуры для 2 июля, установленный в 1890 году. Ожидается, что похолодание наступит к выходным.

Максимальная температура, когда-либо зафиксированная в Москве, составляет 38,2 градуса. Она была зафиксирована 28 июля 2010 года.

Читайте также

Очень жарко. И, говорят, будет еще жарче! Что делать, чтобы пережить это? Инструкция «Медузы» для людей (и животных)

Читайте также

Очень жарко. И, говорят, будет еще жарче! Что делать, чтобы пережить это? Инструкция «Медузы» для людей (и животных)