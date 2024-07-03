Бывший чиновник Минфина ХМАО, более 20 лет скрывавшийся от следствия, получил пожизненный срок за убийство прокурора

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил бывшего чиновника Минфина Юрия Чекина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по обвинению в организации убийства областного прокурора Юрия Бедерина, сообщили в управлении Следственного комитета.

Юрий Бедерин был убит в июле 2000 года тремя выстрелами из пистолета в подъезде своего дома. Следователи связали убийство с его служебной деятельностью. До этого прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело. По версии следствия, в 1993 году Чекин, занимавший должность главного ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО, похитил 15,6 миллиона рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли.

Исполнителей убийства Бедерина задержали спустя два месяца в Каспийске. Они указали на одного из заказчиков, бизнесмена Виктора Змановского, а тот — на Чекина. По словам Змановского, за убийство Чекин заплатил 50 тысяч долларов.

Самого Юрия Чекина задержали только в октябре 2021 года. До этого он скрывался от следствия. В сообщении СК о задержании говорилось, что Чекин не посещал государственные и муниципальные учреждения и магазины, практически не выходил из дома и не пользовался личными документами, а на руках у него был только паспорт СССР. В 2018 году Чекин публиковал обращение к Владимиру Путину. В нем он утверждал, что его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал и что его преследуют за ревизорскую деятельность.

В материалах суда, которые цитирует издание «Сургутская трибуна», говорится, что Чекин организовал убийство Бедерина «из мести за принципиальную позицию и исполнение служебного долга, направленного на привлечение его к уголовной ответственности за мошенничество».

Чекина также в хищении 15,3 миллиона рублей, убийстве двух бизнесменов, с которыми у него был конфликт из-за карточных долгов и недвижимости, в 1996 и 1998 году и покушении на жизнь еще одного высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

Дело Чекина, как следует из карточки на сайте суда, рассматривалось с участием присяжных. В апреле 2024 года они вынесли свой обвинительный вердикт. 3 июля суд огласил приговор. Сам Чекин виновным себя не признал.