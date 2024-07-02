Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким доходом населения

Всемирный банк теперь относит Россию к категории стран с высоким уровнем доходов. По подсчетам организации, уровень валового национального дохода ( ) на душу населения в России в 2023 году составил 14250 долларов США.

Для попадания в категорию стран с высоким доходом населения, согласно методике Всемирного банка, нужен ВНД более 14005 долларов. В 2022 году в России, по данным Всемирного банка, валовый национальный доход находился на уровне 12830 долларов США. Тогда РФ была в категории стран с ВНД выше среднего.

Увеличение валового национального дохода в России во Всемирном банке связали со значительным ростом военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%).

Помимо России в 2023 году из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким доходом населения переместились Болгария и Палау, где, как считают во Всемирном банке, продолжилось восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Из категории стран с доходом населения ниже среднего в категорию с доходом выше среднего перешли Алжир, Иран, Монголия и Украина. В Украине, отметили во Всемирном банке, в 2023 году ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Также Всемирный банк связал переход Украины в другую категорию с продолжающимся сокращением численности населения (по оценкам банка, более чем на 15% с февраля 2022 года).

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