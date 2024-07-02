В Тюмени у гипермаркета произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла вечером 2 июля в Тюмени возле гипермаркета «Окей» на Широтной улице.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором видно, как по парковке бегут люди, звучат выстрелы, кто-то кричит «По машинам!», а несколько автомобилей отъезжают от магазина.

Издание 72.ru сообщило, что, по словам очевидцев, в драке участвовали около 50 человек. Телеграм-канал Shot, близкий к Life, пишет, что участниками конфликта стали 30 человек.

«Кричали на друг друга, а потом послышались выстрелы. Все разбежались. Чуть позже на место приехали сотрудники Росгвардии и скорая помощь», — рассказали 72.ru очевидцы. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Местные жители рассказали, что вызвали полицию, когда услышали шум.

Как сообщает «РБК-Тюмень», на месте стрельбы работают полицейские. На кадрах видео, опубликованного изданием, видно, как патрульные ГАИ проверяют автомобиль, отъезжающий от гипермаркета.

В управлении МВД по Тюменской области сообщили, что на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.