28 июня в Нью-Йорке умерла художница Одри Флэк. Ей было 93 года. Арт-дилер Луи Мейзель, сотрудничавший с Флэк, сообщил о ее смерти 1 июля.

Ранние работы Одри Флэк, созданные в 1950-е годы, относят к абстрактному экспрессионизму — стилю, доминировавшему в послевоенной Америке. Однако известна она стала как одна из основоположниц фотореализма.

Художники этого направления старались как можно точнее копировать фотографии. Стиль появился в США в 1960-е как одно из направлений поп-арта. Его название придумал Луи Мейзель в 1968 году. Фотореалисты, подобно другим поп-артистам, изображали не реальность, а ее отражение в медиа, но если Энди Уорхол писал этикетки, а Рой Лихтенштейн подражал комиксам, то фотореалистов интересовали снимки.

Самые знаменитые работы Флэк — фотореалистичные, нарочито китчевые натюрморты с яркими повседневными вещами вроде игральных карт, фруктов и губной помады. В серии Vanitas (1976-1978) она совмещала эти атрибуты современного потребления с человеческими черепами, отсылая к жанру барочного натюрморта, который так и назывался — vanitas — и призван был напоминать зрителю о бренности всего сущего. В 80-х художница перешла к скульптуре: она делала статуи сильных женских персонажей — королев и богинь.

Одри Флэк на фоне своей работы «Сюжет 58» Nancy R. Schiff / Getty Images

В 1966 году работы Флэк приобрел Нью-Йоркский музей современного искусства (MoMA). Она стала первой художницей-фотореалисткой, представленной в этой коллекции.

Один из самых знаменитых современных художников, Джефф Кунс, признавался, что стал работать с эстетикой китча под влиянием Одри Флэк.