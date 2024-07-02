Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу Беларуси. На позиции вывели «Искандеры»

Пограничники Беларуси приступили к усиленной охране государственной границы, заявил Александр Лукашенко вечером 2 июля, пишет «Интерфакс».

«Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО — как наши, так и российские», — сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.

Лукашенко заявил, что на позиции также вывели ракетные системы «Искандер» и системы залпового огня «Полонез».

Лукашенко отметил, что «никаких красных линий не будет», а в случае атаки на Беларусь он не исключает «удар всеми видами вооружений по заданной цели».

Вместе с тем Лукашенко считает, что «никаких столкновений» на границе Беларуси и Украины не будет. Он добавил: «Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет».

Власти Беларуси в последние дни заявляют о том, что украинские военные активизировались на границе двух стран. В Государственной пограничной службе Украины заявили 1 июля, что усиливают границу, «чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси». Украинские пограничники назвали заявления Минска «информационной операцией» и отметили, что Беларусь с 21 июня проверяет боеготовность своих военных подразделений.

Россия в начале полномасштабного вторжения войск в Украину использовали в том числе подразделения, размещенные в Беларуси. Также с белорусской территории неоднократно наносили авиаудары по Украине.