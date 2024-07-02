Более 100 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии

Обновление. По последним данным, 107 человек погибли и 18 пострадали в результате давки в штате Уттар-Прадеш, сообщает India Today со ссылкой на заявление властей.

По меньшей мере 87 человек, включая троих детей, погибли в результате давки, возникшей на индуистском религиозном собрании в северном индийском штате Уттар-Прадеш 2 июля, сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на данные властей. Ранее власти говорили, что погибли 50-60 человек, и допускали, что это число может возрасти.

Давка возникла в деревне Пхулрай в районе Хатхрас (в 200 километрах к юго-востоку от столицы страны Нью-Дели). По данным властей, большая толпа собралась на открытой местности, чтобы встретиться с местным религиозным лидером.

Как рассказала очевидица, встречу организовали в честь местного гуру, Бхоле Бабы, также известного как Нараян Саакар Хари. Давка возникла, когда люди начали расходиться. NDTV отмечает, что людей «не отпускали до тех пор, пока машина самозваного гуру не уехала», из-за чего толпа скопилась на небольшом пространстве.

Очевидец рассказал телеканалу India Today, что на месте проведения встречи был узкий выход: «Когда мы пытались выйти в сторону поля, вдруг началась суматоха, и мы не знали, что делать. Многие люди погибли». Другой очевидец сообщил, что дорога, на которую выходили люди, находилась на возвышенности, а внизу располагался водосток, и «люди один за другим начали падать в него».

В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видны тела погибших, доставленные в местную больницу.

На видео показаны тела погибших. Просим чувствительных людей не смотреть запись Все равно хочу увидеть

Как сообщается, семьям погибших пообещали выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рупий (около 2230 евро), а пострадавшим — по 50 тысяч рупий (557 евро).

Власти намерены возбудить уголовное дело в отношении организаторов встречи.