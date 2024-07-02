Bloomberg: с начала войны в Украине российские подлодки дважды проводили операции в Ирландском море

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину подводные лодки РФ дважды проводили операции в районе Ирландского моря, рассказали Bloomberg три источника, знакомых с ситуацией. Издание отмечает, что «этот беспрецедентный шаг Кремля» вынудил военных Великобритании принять меры по защите британских и ирландских вод.

В статье говорится о российских подводных лодках . Впервые одну из таких подлодок заметили вблизи Ирландского моря полтора года назад, сообщили собеседники агентства. Второй случай, как утверждается, произошел недавно. Источники Bloomberg заявили, что масштабы этих перемещений подлодок РФ выходили за рамки того, что британцы видели ранее.

По словам двух собеседников агентства, американские чиновники знали о перемещениях подлодок. США следят за военно-морской активностью РФ, сказал высокопоставленный представитель администрации президента страны Джо Байдена. В министерстве обороны Ирландии заявили, что не комментируют операции вооруженных сил других стран. Минобороны Великобритании также отказалось от комментариев.

О появлении российских подлодок рядом с Великобританией и западной Ирландией во время войны в Украине уже сообщалось, но, отмечает Bloomberg, тогда не было известно, что они направлялись в Ирландское море.

Так, в 2023 году сообщалось, что британский вертолет и военный корабль «выгнали» подлодку РФ из района гавани Корка на юго-западе Ирландии, где проходит подводный кабель EXA Atlantic, соединяющий Канаду и Великобританию. В июне российскую подлодку заметили у берегов Шотландии, откуда она направилась на Кубу. Тогда корабли Северного флота РФ проводили учения в Атлантическом океане.

Появление российских подлодок у берегов Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить слабые места в британской обороне и попыткой запугать Лондон в ответ на его поддержку Киева, полагают собеседники Bloomberg.

По словам одного из них, российская подлодка не смогла бы пройти Ирландское море, не нарушив . Кроме того, подлодке было бы сложно пройти под водой в Ирландском море из-за различной глубины.

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