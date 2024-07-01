Юлия Навальная стала председателем правозащитной организации Human Rights Foundation вместо Гарри Каспарова

Вдова Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), она сменит на этом посту 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова. Об этом сообщается на сайте организации.

«HRF — организация, которая объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру. Для меня эта миссия очень близка и понятна. Тот опыт, который есть у ФБК, всегда вызывает большой интерес. Нас часто спрашивают, как мы делаем наши проекты — от расследований до штабов. Работа в рамках HRF позволит больше делиться этим опытом», — написала Навальная в соцсети X (бывший Twitter).

Она добавила, что опыт HRF поможет ФБК, отметив, что «все, что может пригодиться для борьбы с Путиным, для борьбы за прекрасную Россию будущего, мы возьмем на вооружение».

В сообщении HRF говорится, что Навальная, «известная своей непоколебимой приверженностью демократическим принципам и правам человека, а также неизменной поддержкой своего мужа», привнесет в организацию «богатый опыт и целеустремленность».

Гарри Каспаров был председателем HRF с 2012 года. Он отметил, что «верит в ограничение сроков полномочий — в отличие от диктаторов, с которыми мы боремся». Каспаров добавил, что «мужество Юлии и ее приверженность справедливости вдохновляют».

Human Rights Foundation была основана в 2005 году венесуэльским кинопродюсером и правозащитником Тором Халворсеном Мендосой. Своей главной задачей HRF называет борьбу с тиранией во всем мире.

В 2012 году организация учредила премию имени первого президента Чехии Вацлава Гавела «За креактивный протест». Гавел был председателем HRF с 2009 года до своей смерти в 2011 году. Премию вручают за гражданское мужество и достижения в области прав человека. В 2015 году лауреатом премии стал художник-акционист Петр Павленский, но вскоре это решение было отозвано в связи с намерением Павленского передать денежную часть премии «приморским партизанам», обвиняемым в серии нападений на сотрудников правоохранительных органов.