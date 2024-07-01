В Петербурге во время урагана погиб один человек. На одной из строек из-за ветра упал башенный кран

В Московском районе Санкт-Петербурга в результате сильного ветра и падения дерева погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

По данным издания, дерево упало на женщину на проспекте Гагарина.

Вечером 1 июля на Петербург обрушились ливень и сильный ветер. Сообщалось о порывах ветра до 31 метра в секунду.

На Октябрьской набережной, где строится жилой комплекс, из-за ветра упал башенный кран. В компании «Группа ЛСР», занимающейся строительством, сообщили «Фонтанке», что в результате падения крана никто не погиб, так как крановщики успели завершить работу и «провели все необходимые мероприятия, предусмотренные инструкциями по технике безопасности на случай непогоды». В прокуратуре Петербурга сообщили, что проверят соблюдение на строительном объекте правил охраны труда.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей «минимизировать перемещения по городу». «МЧС предупреждало о ливнях, грозах и усилении ветра до 27 м/с. Синоптики сообщают, что затишье, которое мы видим прямо сейчас — временное. По возможности оставайтесь дома, берегите себя», — говорится в его телеграм-канале.

В аэропорту Пулково из-за грозы на 25 минут вводились ограничения, на запасной аэродром ушли три самолета.