В Москве по делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе

В Щербинский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду. На карточку дела на сайте суда обратил внимание RTVI.

Из нее следует, что Исматзоду подозревают в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ).

В Федерации спортивной борьбы России подтвердили РБК, что Алишери Исматзода задержан. «Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сказал собеседник издания.

В чем конкретно подозревают тренера, неизвестно.

Алишери Исматзода родился в 1992 году, следует из информации на сайта мэрии Москвы. Он работает тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. В училище подтвердили эту информацию РБК. Исматзода также работал тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по этому виду спорта. ТАСС уточняет, что Исматзода в последнее время исполнял обязанности тренера мужской молодежной сборной России по волной борьбе.