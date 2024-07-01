Московский «Спартак» объявил о прекращении контракта с нидерландским нападающим Квинси Промесом, который находится в ОАЭ, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

«Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — говорится в сообщении клуба.

В «Спартаке» выразили надежду, что в будущем «сторонам удастся вернуться к этому вопросу».

Квинси Промес в Нидерландах был дважды заочно приговорен к тюремному сроку: в 2023 году — к полутора годам за ножевое ранение, которое он нанес своему двоюродному брату, в 2024 году — к шести годам за контрабанду наркотиков.

Во время вынесения второго приговора Промес вместе со «Спартаком» находился в Дубае на сборах. При вылете из страны в марте 2024 года его задержали и отправили под арест, откуда вскоре отпустили под залог — но запретили покидать страну до решения суда об экстрадиции.

Промес провел в «Спартаке» большую часть карьеры: он играл за московский клуб в 2014-2018 годах и с 2021 года. Он — лучший бомбардир в истории «Спартака» среди иностранцев.

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