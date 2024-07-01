МВД сообщило о задержании подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы. Его нашли прикованным к кровати в частном доме в Брянске

В Брянске сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в похищении бизнесмена из Италии в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предпринимателя освободили.

Как рассказала Волк, заявление о похищении гражданина Италии поступило в ОМВД России по Тверскому району Москвы от сотрудницы российского представительства одной из итальянских компаний. Заявительница сообщила, что ее работодатель перестал выходить на связь. Полиция установила, что бизнесмена похитили у его дома на Садовой-Триумфальной улице и держат в одном из частных домов в Брянске.

В пресс-службе Следственного комитета по Москве уточнили, что подозреваемым от 21 до 36 лет. Их имена, как и имя похищенного, официально не называются. Судя по кадрам задержания, которые опубликовала Волк, подозреваемые приковали похищенного итальянца к кровати. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (статья 126 УК). При обыске в доме, где держали бизнесмена, изъяли пистолет.

Телеграм-канал Mash утверждает, что похитили 56-летнего Стефано Гуидотти — главу российского представительства компании SIAD, которая занимается производством технических газов. Его схватили и затолкали в BMW в центре Москвы утром 28 июня. Вечером того же дня родственники бизнесмена обратились в полицию. Канал также называет имена троих подозреваемых в похищении: Али З., Надир А. и Залумхан И.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что задержанные — три россиянина и уроженец Узбекистана, а гражданина Италии похитили из-за конкуренции в бизнесе.