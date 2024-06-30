Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делу о «панамском архиве»

Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых в отмывании денег по делам, связанным с публикацией «панамского архива» и операцией «Автомойка», сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Имена оправданных людей не называются.

Такое решение 28 июня вынесла судья Балоиса Маркинес. Она постановила отменить решения о мерах пресечения для всех обвиняемых. Судья заявила, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы в пользу уголовной ответственности основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры, пишет BBC News.

Судья заявила, что одно уголовное преследование отменено в связи со смертью обвиняемого, она не назвала его имя. Как отмечает Reuters, в мае умер юрист Рамон Фонсека, который вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком был одним из основателей Mossack Fonseca.

Как пишет BBC News, Юрген Моссак вошел в число оправданных фигурантов дела. И Моссак, и Фонсека отрицали, что они, их компания или сотрудники действовали незаконно.

Судебное разбирательство проходило с апреля 2024 года. Процесс, проходивший в Панама-Сити, длился 85 часов, в нем дали показания 27 свидетелей, суд рассмотрел более 50 документальных доказательств.

Судья Балоиса Маркинес назначила штрафы в размере 100 панамских бальбоа (100 долларов) каждому из 10 свидетелей, которые не пришли на заседания суда по повестке.

Регистратор офшоров Mossack Fonseca, чьи документы легли в основу «панамского архива», оказался в центре внимания в 2016 году, когда газета Suddeutsche Zeitung получила от информатора 2,6 терабайта документов из базы данных компании. В документах говорилось о схемах сокрытия средств, к которым прибегают политики и знаменитости. В архиве, в частности, упоминались бывший президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и аргентинский футболист Лионель Месси. Публикация привела к отставкам членов правительств некоторых стран.

Операция «Автомойка» — масштабное расследование о коррупции в нефтяной компании Petrobras — началась в Бразилии в 2014 году. Расследование выявило обширные коррупционные схемы по всей Латинской Америке. В результате операции «Автомойка» в тюрьму отправили десятки политиков и бизнесменов, включая нескольких бывших президентов.

Читайте также

Опубликована база данных «Панамского архива». Что это значит? Информацию о 200 тысячах офшорных фирм и их владельцах выложили в интернет

Читайте также

Опубликована база данных «Панамского архива». Что это значит? Информацию о 200 тысячах офшорных фирм и их владельцах выложили в интернет