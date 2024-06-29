В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело

В подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось двухэтажное здание общежития, в результате чего пять человек погибли. О ликвидации пожара сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь», — написал Юров в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей. Тела пяти человек были обнаружены в горящей квартире на втором этаже, говорится в сообщении ведомства. К тушению пожара были привлечены 63 человека и 23 единицы техники.

СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). «На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — пишет пресс-служба ведомства.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что в загоревшемся здании отсутствовала система пожаротушения. По словам собеседника агентства, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В то же время источник «Интерфакса» в экстренных службах сказал, что есть несколько версий произошедшего, включая неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов.