Против проповедника Эдуарда Чарова возбудили новое уголовное дело за пост в соцсети. Ранее его обвинили в «оправдании терроризма» из-за комментария

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о «дискредитации» армии против христианского из Свердловской области Эдуарда Чарова. Уведомление о возбуждении дела 27 июня опубликовала жена проповедника Инна Чарова, внимание на публикацию обратило издание «7×7. Горизонтальная Россия».

Поводом для дела послужил репост картинки о патриотизме, который Чаров сделал 3 сентября 2023 года, рассказала журналистам его жена. «Патриот — это тот, кто хочет сделать свою страну лучше, народ богаче, а власть честнее и справедливее. А не тот, кто оправдывает нищету и коррупцию мнимым величием и духовными скрепами», — написано на картинке

По словам Чаровой, эксперт нашел в публикации «признаки убеждения адресата в негативном характере целей исполнения государственными органами РФ своих полномочий, то есть их дискредитацию».

Для проповедника это уже второе уголовное дело. В феврале его обвинили по статье об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) из-за комментария под новостью о попытке поджога военкомата. По этому уголовному делу проповедник находится под запретом определенных действий: ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а также покидать Красноуфимский район без разрешения следователя, пишет «ОВД-Инфо». В середине мая проповедника включили в перечень экстремистов и террористов.

В комментарии проекту «Говорит НеМосква» Чарова сказала, что уведомление о возбуждении нового уголовного дела пришло по почте на этой неделе. По ее словам, оба уголовных дела объединили в одно. После того, как супруг ознакомится с материалами, их передадут в суд. «Никуда не вызывали, меру пресечения не назначали. Если его решили посадить, то посадят. Считаю, что правосудия у нас нет», — добавила она.

Эдуард Чаров известен тем, что основал приют для бездомных в свердловском поселке Савиново. После объявления в России мобилизации он позвал в этот приют всех, кто не хочет ехать на войну.

Весной 2023 года Чарова оштрафовали на 65 тысяч рублей за антивоенные публикации: на 45 тысяч по статье о «дискредитации» армии и еще на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти или вражды, уточняет «ОВД Инфо».

Подробнее о Чарове

«Он радуется, наверное, что за правду пострадал» Проповедника Эдуарда Чарова, который организовал приют для бездомных, обвинили в «оправдании терроризма» за комментарий в соцсети. Его историю рассказывает жена

Подробнее о Чарове

«Он радуется, наверное, что за правду пострадал» Проповедника Эдуарда Чарова, который организовал приют для бездомных, обвинили в «оправдании терроризма» за комментарий в соцсети. Его историю рассказывает жена