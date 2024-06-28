Генпрокуратура Германии начала расследование в отношении бывшего операционного директора финансовой компании Wirecard Яна Марсалека по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Der Spiegel.

Издание напоминает, что подобные расследования в отношении Марсалека, который считается одним из самых разыскиваемых людей в Европе, ведут правоохранительные органы Великобритании и Австрии.

В своем расследовании Германия планирует заново проанализировать всю имеющуюся информацию о Марсалеке. По мнению правоохранителей, им необходимо провести повторную оценку некоторых событий, связанных с бизнесменом, в контексте «агрессивного подхода России к шпионажу».

Главный вопрос для немецких властей: как долго Марсалек работал на российские спецслужбы. Ранее журналисты пришли к выводу, что бизнесмен мог стать российским агентом задолго до своего исчезновения в 2020 году. Предположительно, он работал на спецслужбы РФ на протяжении примерно десяти лет.

Ян Марсалек — гражданин Австрии, который с 2000 года работал в немецкой финтех-компании Wirecard. За 20-летнюю карьеру Марсалек дошел до поста операционного директора, а сама Wirecard стала одним из самых успешных стартапов в Германии — пока не выяснилось, что на ее счетах не хватает почти двух миллиардов долларов. В 2020 году Wirecard обанкротилась, ее генерального директора Маркуса Брауна арестовали, а Марсалека объявили в розыск.

В том же году The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Марсалек мог сотрудничать с российскими спецслужбами. Тогда же стало известно, что бизнесмен бежал в Россию. С тех пор вышло еще несколько расследований, посвященных деятельности Марсалека и его связям со спецслужбами РФ. Например, по их рекомендации он купил в Ливии цементный завод и российскую ЧВК. Помимо этого, в Великобритании его считают координатором группы из пяти граждан Болгарии, которые несколько лет следили за неугодными Москве людьми в Европе, в том числе за журналистом-расследователем Христо Грозевым.