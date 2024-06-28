Президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы. Повод — климатическая конференция ООН
Источник: vesti.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает Vesti.az.
Голосование состоится 1 сентября.
Первоначально выборы должны были проходить в ноябре, однако правящая партия «Ени Азербайджан» обратилась к Алиеву с просьбой провести их раньше.
Депутаты объяснили необходимость переноса проведением в стране в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий.
Парламент Азербайджана избирается сроком на пять лет. Будущий созыв будет седьмым по счету.
Нынешний созыв парламента тоже был избран на внеочередных выборах в 2020 году.