Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает Vesti.az.

Голосование состоится 1 сентября.

Первоначально выборы должны были проходить в ноябре, однако правящая партия «Ени Азербайджан» обратилась к Алиеву с просьбой провести их раньше.

Депутаты объяснили необходимость переноса проведением в стране в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий.

Парламент Азербайджана избирается сроком на пять лет. Будущий созыв будет седьмым по счету.

Нынешний созыв парламента тоже был избран на внеочередных выборах в 2020 году.