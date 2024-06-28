Министерство обороны РФ сообщило 28 июня, что российские войска заняли село Раздоловка Донецкой области. Представитель ведомства заявил об этом в ходе брифинга, посвященного ситуации на фронте за неделю.

По его словам, подразделения «Южной» группировки войск «активными действиями» взяли село под свой контроль и «заняли более выгодные рубежи».

В Вооруженных силах Украины не подтверждали информацию о потере села. В сводке Генштаба ВСУ, вышедшей уже после брифинга Минобороны РФ, говорится, что украинские военные отбили атаки ВС РФ на северском направлении, в том числе возле Раздоловки.

Судя по опубликованным видео, армия России заняла большую часть села почти две недели назад, 16 июня. В Минобороны РФ ранее не подтверждали эти данные, при этом на брифинге 22 июня представитель ведомства заявил, что российские войска «улучшили положение по переднему краю» в районе села.

Телеграм-канал DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил 26 июня, что в Раздоловке продолжаются активные бои, российская армия пытается закрепиться в домах и оккупировать село, а украинские силы «активно работают дронами и артиллерией».

Раздоловка — село Соледарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. Село расположено возле дороги, ведущей из Бахмута в Северск.

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что происходит на фронте

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