Военные США: российский спутник развалился на более чем 100 фрагментов вблизи МКС

Российский спутник «Ресурс П» развалился на более чем 100 фрагментов вблизи Международной космической станции, сообщают Космическое командование ВС США и NASA.

«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс П1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Подробностей о том, что стало причиной разрушения российского спутника, пока нет. Поскольку инцидент произошел вблизи МКС, находившимся там астронавтам пришлось укрыться в своих космических кораблях примерно на час, сообщила пресс-служба NASA.

Американские военные уточнили, что в настоящий момент обломки спутника не представляют угрозы. Российские власти произошедшее пока не комментировали.

Космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для наблюдения за поверхностью Земли. Как пишет ТАСС, срок активного существования этих спутников на орбите составляет пять лет. По данным военных США, развалившийся аппарат вывели из эксплуатации в 2022 году.