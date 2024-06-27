Академику РАН Константину Солнцеву дали условный срок по обвинению в мошенничестве. Прокуратура требовала пять с половиной лет колонии

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к пяти годам условно академика РАН Константина Солнцева по делу о хищении более 168 миллионов рублей на контрактах по обслуживанию академии.

Также Солнцев должен будет заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Другой обвиняемый по этому делу, бизнесмен Сергей Дягилец, получил пять лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Оба были признаны виновными в мошенничестве и легализации средств в особо крупном размере.

По версии следствия, осужденные вступили в сговор с целью хищения денег, выделенных компаниям Дягилеца на обслуживание РАН с 2013 по 2015 год. Солнцев занимал пост заместителя президента РАН и отвечал за управление имуществом академии, в частности, подписывая контракты.

Фигуранты дела не признали свою вину. Они утверждали, что все контракты проходили многоступенчатую проверку и «никогда не вызывали нареканий у контролирующих органов».

Прокуратура требовала для Солнцева пять с половиной лет реального лишения свободы, для Дягилеца — восемь лет.