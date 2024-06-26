В Австрии освободили из-под стражи бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на ФСБ

Высший земельный суд Вены освободил из-под стражи бывшего сотрудника Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщают Die Presse и Kurier, суд удовлетворил ходатайство защиты, постановив, что оснований для ареста Отта нет. Суд отметил, что в деле бывшего сотрудника BVT речь идет об обвинениях, за которые он уже был помещен под стражу в 2021 году, а затем освобожден и не совершил новых преступлений.

Расследование в отношении Отта по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нарушении государственной тайны продолжится. Бывший сотрудник австрийских спецслужб все обвинения отрицает.

Австрийская полиция повторно задержала бывшего сотрудника главной секретной службы страны Эгисто Отта в конце марта 2024 года. Считается, что он помогал собирать различные сведения Яну Марсалеку — бывшему операционному директору финансового стартапа Wirecard, которого подозревают в участии в операциях российских спецслужб.

Так, как сообщалось, именно Отт узнал домашний адрес журналиста-расследователя Христо Грозева в Вене и передал его в Россию. Кроме того, Отт помогал следить за людьми, интересующими российские власти — в том числе «диссидентами» и собственными агентами спецслужб РФ.

Подробнее о том, кто такой Эгисто Отт

В Австрии задержали бывшего сотрудника спецслужб, который помогал ФСБ следить за неугодными в Европе — и подсказывал, как их убить и не попасться Это еще один эпизод в истории бывшего директора Wirecard Яна Марсалека, укрывшегося в России

Подробнее о том, кто такой Эгисто Отт

В Австрии задержали бывшего сотрудника спецслужб, который помогал ФСБ следить за неугодными в Европе — и подсказывал, как их убить и не попасться Это еще один эпизод в истории бывшего директора Wirecard Яна Марсалека, укрывшегося в России