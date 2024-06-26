Умер поэт Бахыт Кенжеев

Поэт и один из основателей поэтической группы «Московское время» Бахыт Кенжеев умер в Нью-Йорке в возрасте 74 лет.

The Russian American Cultural Center

О смерти Кенжеева сообщили в своих соцсетях поэт Сергей Гандлевский и бард Вероника Долина, а также министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Бахыт Кенжеев родился в Шымкенте, с трех лет жил в Москве. В возрасте 32 лет он вынужденно эмигрировал в Канаду, а затем перебрался в США. Сам себя Кенжеев называл казахом, но русским поэтом.

В качестве поэта Кенжеев дебютировал в 1977 году в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ». В 1970-х Кенжеев вместе с поэтами Сергеем Гандлевским, Александром Казинцевым, Александром Сопровским и Алексеем Цветковым основал поэтическую группу «Московское время», выросшую из литературного альманаха, который выходил в самиздате.

Произведения Кенжеева переведены на множество языков. Он дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе, а также был лауреатом литературных премий «Антибукер», «Москва-транзит», «Русской премии».