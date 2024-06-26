Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы заочно арестовал шведского бизнесмена, бывшего председателя правления группы ГАЗ Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Эберхардсон ввел в заблуждение потерпевшего, «сообщив заведомо ложные сведения о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности», и потребовал у него деньги. Бизнесмен, утверждает следствие, подписал расписку, но не вернул средства в указанный срок. Имя потерпевшего не называется.

Эберхардсон объявлен в международный розыск. По вменяемым обвинениям ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Эрик Эберхардсон, как пишет РБК, начал работать в группе ГАЗ на должности директора по стратегии в 2005 году, а затем стал председателем ее правления. Он занимал новый пост чуть больше года, после чего стал управляющим директором по автомобилестроительному бизнесу в компании«Русские машины». В 2018 году Эберхардсон вместе с другим топ-менеджером группы ГАЗ Игорем Кульганом и бывшим президентом «ФК Открытие» Рубеном Агенбегяном инвестировали в ивановское предприятие «Автокран».