Минфин РФ предложил увеличить госпошлину за развод в 8 раз

Министерство финансов РФ подготовило предложения об увеличении размера ряда государственных пошлин, пишет РБК, в распоряжении которого оказался текст соответствующих поправок.

В частности, пошлину за расторжение брака планируется увеличить в восемь раз — с 650 рублей до 5000 рублей. Также Минфин предлагает до 5000 рублей увеличить пошлину за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени (сейчас за это нужно заплатить 1600 рублей).

Кроме того, пишет РБК, собираются увеличить пошлины:

за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 рублей до 700 рублей;

за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, — с 350 рублей до 500 рублей;

за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 рублей до 350 рублей;

за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей, — с 1300 рублей до 2000 рублей.

По данным Росстата, напоминает РБК, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тысячи разводов. С января по сентябрь 2023 годы было зарегистрировано 724,3 тысячи браков. Брак или развод зачастую сопровождают сменой имени (фамилии).

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