Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже. Суд зачел ему пять лет в британской тюрьме и отпустил на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по одному пункту обвинения в шпионаже в федеральном окружном суде США на Северных Марианских островах и вышел на свободу. Судья приговорила Ассанжа, который провел пять лет в британской тюрьме, к уже отбытому им сроку.

На суде Ассанж, как пишет The Washington Post, заявил, что, по его мнению, его работа как журналиста должна быть защищена Первой поправкой к Конституции США (она гарантирует свободу слова и печати) и добавил, что считает ее противоречащей закону о шпионаже — но понимает, что выиграть такое дело «будет сложно, учитывая все эти обстоятельства». Это замечание, как пишет WP, вызвало дополнительные вопросы у судьи, и адвокату Ассанжа пришлось разъяснить, что его клиент признает себя виновным.

Судья отметила, что в деле Ассанжа нет пострадавших — его действия не привели к чьим-либо телесным повреждениям. «Вы сможете выйти из этого зала свободным человеком. Я надеюсь, мир будет восстановлен», — цитирует ее CNN.

На выходе из суда защитник Ассанжа Барри Поллак заявил журналистам, что его клиент «чрезвычайно пострадал в борьбе за свободу слова и свободу прессы».

После освобождения Ассанж отправится в Австралию, где его ждет жена с двумя детьми. Ожидается, что в Канберру он прилетит вечером 26 июня. Каких-либо условий по освобождению суд на него не наложил.

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в публикации секретных документов американской разведки и вооруженных сил, которые, в том числе, касались боевых действий США в Афганистане и Ираке. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 году Эквадор предоставил ему гражданство, но затем отозвал его, и в 2019 году британская полиция арестовала Ассанжа по запросу США. Он провел пять лет в лондонской тюрьме Белмарш.

Кроме этого, несколько женщин в Швеции обвиняли Ассанжа в сексуализированных домогательствах и насилии. Он отрицал обвинения и считал преследование политически мотивированным. Три дела прекратили в 2015 году из-за истечения срока давности, а в 2017 году Швеция прекратила преследование Ассанжа.

25 июня 2024 года стало известно, что Ассанж заключил сделку с Минюстом США, согласившись в обмен на освобождение признать себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения в незаконном получении и публикации секретных данных, касающихся национальной безопасности.

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