Академику РАН запросили пять с половиной лет колонии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Обвинение попросило приговорить академика РАН Константина Солнцева к 5,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и отмывании денег (часть 4 статьи 159 УК, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК), пишет «Коммерсант».

Следствие обвиняет Солнцева в том, что он вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом в период с 2013 по 2015 годы похитил более 168 миллионов рублей на госконтрактах по обслуживанию комплекса зданий РАН. В это время Солнцев занимал пост заместителя президента РАН и отвечал за управление имуществом Академии. Он, в частности, подписывал контракты, которые РАН заключал с компаниями Дягилеца, зная, что они не будут исполнены, утверждает следствие. Часть похищенных на госконтрактах денег, по мнению следствия, была впоследствии незаконно легализована.

Дело было возбуждено в 2021 году. 72-летнего Солнцева задержали в январе 2022 года и отправили под домашний арест. Летом 2023 года меру пресечения ему изменили на запрет определенных действий.

Защита настаивает на невиновности обоих фигурантов. Адвокаты обращали внимание на недоказанность обвинений и предвзятость расследования, а также на преклонный возраст и многочисленные награды Солнцева. Сами фигуранты утверждали, что контракты проходили многоступенчатую проверку и «никогда не вызывали нареканий у контролирующих органов». РАН, как пишет «Коммерсант», также не поддержала обвинение Солнцева. Бывшие и действующие руководители выступали в его защиту.

Второму фигуранту дела, Сергею Дягилецу, прокуратура запросила восемь лет лишения свободы. Оглашение приговора, как следует из карточки на сайте суда, назначено на 27 июня.

Константин Солнцев был директором Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова и исполняющим обязанности декана факультета наук о материалах МГУ, а также с 2001 по 2015 годы занимал пост заместителя президента РАН, где отвечал за управление делами Академии. Практически на протяжении всего этого срока (с 1991 по 2013 годы) президентом РАН был академик Юрий Осипов.

В 2020 году издание «Проект» нашло в деревне Зеленково на Новорижском шоссе в Подмосковье, где располагалось научно-экспериментальное хозяйство РАН, поселок ученых, чиновников и бизнесменов, связанных с Академией. Председателем садового товарищества поселка был Солнцев, которого сотрудники экспериментального хозяйства считают ответственным за выведение «неиспользуемых» земель под коттеджи. Больше всего участков, как писал «Проект», было у семьи Сергея Дягильца, который, по некоторым данным, женат на родственнице Солнцева. Стоимость участков, которыми владели семья Солнцева и связанные с ним люди, «Проект» оценил в 152 миллиона рублей.