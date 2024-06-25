Верховный суд Израиля обязал правительство призывать в армию ультраортодоксальных иудеев

Верховный суд Израиля обязал правительство страны призывать в армию учащихся религиозных учебных заведений.

Решение было принято единогласно. В заявлении суда говорится, что нет никаких правовых оснований для того, чтобы не призывать ортодоксальных учащихся, и подчеркивается, что «сейчас, когда идет война, бремя неравенства воспринимается особенно остро».

Подкаст «Что случилось» — о войне в секторе Газа

Все эпизоды Из-за войны в секторе Газа Израиль теряет поддержку западных стран. Как это влиет на положение страны в мире и ее внутренний политический кризис? 00:00 36:42

Вопрос о службе ортодоксальных иудеев в армии активно обсуждается в Израиле на протяжении многих лет. Закон, гарантировавший отсрочку студентам йешив (религиозных учебных заведений), действовал с 1949 года. В 2017 году Верховный суд отменил его.

Но фактически после отмены закона ничего не изменилось — правительство Биньямина Нетаниягу (правящая коалиция опирается в том числе на поддержку ортодоксов) регулярно продлевало отсрочки с помощью специальных указов. После нового решения Верховного суда это нельзя будет делать.

В Израиле служба в армии обязательна для всех граждан страны, — как для мужчин, так и для женщин. На практике в армию обычно не призывают арабов, хотя они могут служить добровольно.

Ортодоксальные иудеи составляют около 13% населения Израиля.

Война в секторе Газа

Полгода назад террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили заложников. В ответ ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа Хроника войны — в фотографиях

Война в секторе Газа

Полгода назад террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили заложников. В ответ ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа Хроника войны — в фотографиях