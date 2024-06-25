За время полномасштабной войны в Украине на россиян написали как минимум три с половиной тысячи доносов, подсчитали «Важные истории».

По данным издания, главной темой доносов были антивоенные высказывания — 2623 жалобы. Также россияне жаловались на «ЛГБТ-пропаганду» (487 случаев), русофобию (250) и наркотики (57). На другие темы пришлось еще 140 доносов.

Журналисты выяснили, что большинство жалоб написали вовсе не публичные доносчики, такие как Екатерина Мизулина (148 доносов, включая 54 жалобы на пропаганду наркотиков) и Виталий Бородин (60 доносов), а участники анонимных телеграм-каналов. Именно на них приходится около 92% всех жалоб.

Согласно изданию, «самым продуктивным» по числу доносов оказался канал «Мракоборец» (5,6 тысячи подписчиков). Участники этого канала написали как минимум 2417 жалоб (70% от всех изученных журналистами доносов). Ежедневная норма канала — как минимум три жалобы на страницы во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Подписчики канала «специализируются» на антивоенных высказываниях, но иногда берутся и за русофобию и «ЛГБТ-пропаганду», пишет издание.

Второе и третье место по числу доносов занимали телеграм-каналы «Анти-Толерастическая Организация» (304 доноса) и «Акции прямого действия» (279 доносов), общая аудитория которых составляет около пяти тысяч человек. Участники этих каналов чаще всего жалуются на «ЛГБТ-пропаганду» — в 99% и 63% случаях соответственно.

Своих жертв доносчики ищут в соцсетях и в каналах «коллег», иногда что-то присылают подписчики, рассказал «Важным историям» администратор «Анти-Толерастической Организации». Все анонимные телеграм-каналы действуют по схожей схеме: они публикуют информацию о жертвах вместе с их контактами и ссылками на соцсети, а также инструкции по написанию доносов с шаблонами. Жалобы обычно просят писать в МВД, прокуратуру, СК и Роскомнадзор.

Чаще всего материал для жалоб серийные доносчики находят во «ВКонтакте». Пик доносительства в России пришелся на август 2023 года. Журналисты полагают, что он был связан с принятием закона о запрете « », который Владимир Путин подписал в конце июля. Тогда доносчики написали около четверти от всех изученных журналистами жалоб на ЛГБТК-людей и их соцсети.

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