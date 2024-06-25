В Кении протестующие против повышения налогов ворвались в здание парламента. Полиция открыла по ним огонь

В Найроби протестующие против закона о повышении налогов в Кении пытались прорваться в здание парламента. Полиция открыла по ним огонь, сообщает Reuters.

Местное издание Citizen Digital со ссылкой на Amnesty International в Кении сообщает, что сотрудники полиции применили боевые патроны. Reuters отмечает, что это произошло, после того как полиция не смогла разогнать протестующих водометами и слезоточивым газом.

Участникам акции протеста удалось прорваться через баррикады и полицейское оцепление в парламент, часть здания загорелась. Однако вскоре полиция вытеснила протестующих. Депутатов, которые во время протестов голосовали по закону, эвакуировали по подземным тоннелям.

Корреспондент Reuters насчитал не менее пяти тел погибших протестующих у здания парламента. Врачи скорой помощи сообщили агентству, что не менее 10 человек были застрелены, более 50 получили ранения. Телеканал CNN сообщил, что сестра 44-го президента США Барака Обамы, Аума Обама, пострадала в результате применения слезоточивого газа. Она возглавляет фонд, который помогает бороться с бедностью в Кении.

Протесты и столкновения протестующих с полицией произошли в нескольких городах и поселках по всей стране. Многие участники акций призывали президента Уильяма Руто уйти в отставку. Как отмечает Reuters, по всей стране наблюдались сбои в работе интернета.

Протесты в Кении начались в середине июня из-за планов властей страны повысить налоги и собрать дополнительные 2,7 миллиарда долларов для погашения госдолга и сокращения дефицита бюджета на фоне затяжного экономического кризиса в стране.

В свою очередь протестующие считают, что закон о финансах, подразумевающий повышение налогов, нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни в стране. В ходе протестов им удалось добиться, чтобы правительство согласилось отменить налоги на покупку хлеба, владение автомобилями, а также на финансовые и мобильные услуги.

Закон о финансах прошел три чтения в парламенте и вступит в силу после того, как его подпишет президент.

В ходе протестов правозащитные группы заявили о гибели нескольких протестующих и похищениях активистов, в причастности к которым подозревают полицию. Местные СМИ сообщали, что власти угрожали им закрытием из-за освещения протестов.