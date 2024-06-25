Американский музыкант Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, умер в возрасте 49 лет. На сайте медицинских экспертов Лос-Анджелеса сообщается, что он умер 24 июня. Первым об этом сообщил блогер Перес Хилтон.

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Бинзер — фронтмен и один из основателей рэп-рок группы Crazy Town. Он основал ее вместе с Бретом Мазуром в Калифорнии в 1999 году. Crazy Town получила широкую известность после выхода песни «Butterfly» в 2001 году. Бинзер — один из композиторов и авторов слов песни. В композиции использован фрагмент песни Red Hot Chili Peppers 1989 года «Pretty Little Ditty». После выхода песня возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100, а также чарты в некоторых других странах, в том числе в Австрии, Дании и Норвегии.

Crazy Town — Butterfly (Official Video) CrazyTownVEVO

В 2002 году группа распалась, но объявила о воссоединении в 2007-м, после чего гастролировала, давая небольшие концерты.

Сет Бинзер боролся с наркозависимостью. Он снимался в реалити-шоу «Рехаб для селебрити» и «Дом трезвости».