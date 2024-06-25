Госдума изменила порядок регистрации автомобилей в ГАИ

Госдума на заседании 25 июня приняла в третьем, окончательном чтении закон, который меняет список документов, необходимых для регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции.

Из перечня документов, необходимых для регистрации, исключили полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), который предоставляет страховку на случай, если водитель стал виновником аварии, в результате которой повреждено чужое имущество или есть пострадавшие.

Соответствующие изменения внесли в 15-ю статью закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», в которой перечислены документы, необходимые при регистрации.

Нововведение распространяется как на постановку транспортного средства на государственный учет, так и на перерегистрацию, связанную со сменой владельца, отмечает ТАСС.

Также в законе есть норма, позволяющая водителям при продаже сразу снимать транспортное средство с учета в ГАИ, а не через десять дней после обращения в ведомство. Прежний владелец, согласно поправке, может обратиться с заявлением о прекращении госучета, если договор заключили через «Госуслуги» или его удостоверил нотариус. Если договор заключен в обычной письменной форме, владелец может обратиться в ГАИ через десять дней после продажи.

В законе также есть поправка, разрешающая снимать с регистрации похищенный или угнанный транспорт по заявлению владельца.

Кроме того, закон расширяет перечень оснований для отказа в регистрации транспортного средства. Так, в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, откажут, если в ГАИ обратится владелец транспортного средства, не уплативший в течение положенного срока.

В случае, если закон утвердит Совет Федерации и подпишет президент РФ, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.