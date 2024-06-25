Горнодобывающая компания Polymetal подала заявку на делистинг с Московской биржи из-за американских санкций

Горнодобывающая компания Polymetal International, недавно сменившая название на Solidcore Resources, подала заявку на с Московской биржи, сообщает РБК.

Американские санкции в отношении биржи, а также «полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным», заявила компания.

Компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше.

Акционерам предложено обменять акции, участвующие в торгах на Московской бирже, на новые акции, выпущенные на бирже Astana International Exchange в Казахстане.

«Полиметалл» был крупнейшим в России производителем серебра и вторым по размеру производителем золота. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания объявила, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Головная структура «Полиметалла» сменила регистрацию с офшора на острове Джерси на Казахстан.

Активы копании Polymetal International были разделены на российские и казахстанские. Российский «Полиметалл» вскоре попал под американские санкции, а в марте 2024 года был продан компании «Мангазея Плюс», входящей в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Стоимость активов на тот момент оценивалась в 3,69 миллиарда долларов.

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