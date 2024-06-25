ЕСПЧ признал Россию виновной в систематическом нарушении прав человека в Крыму. Иск подавала Украина

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму после его аннексии в 2014 году. Иск против РФ подавала Украина.

Дело рассматривалось с 2020 года. Киев обвинял Москву в систематическом преследовании украинских жителей полуострова за проукраинскую деятельность и политическую позицию.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении целого ряда статей Европейской конвенции по правам человека — в том числе, права на свободу и личную неприкоснованность, права на справедливый суд, права на свободу собраний, права на уважение частной жизни.

В решении суда отмечается, что ЕСПЧ получил достаточно доказательств, чтобы вне разумного сомнения прийти к выводу, что случаи преследования украинцев в Крыму были многочисленными и взаимосвязанными — и это указывает на сложившуюся практику и систематический характер таких нарушений.

Россия вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека в 2022 году. При этом у страны сохраняется обязательство исполнять решения суда по жалобам, которые были поданы до этого времени.

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