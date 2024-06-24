Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

Заслуженный мастер спорта СССР, теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга семьи фотографа Юрия Роста.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал Рост в своем телеграм-канале.

Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР по теннису в различных разрядах и победительница международных турниров. С 1975 года Дмитриева, окончившая филологический факультет МГУ, работала на телевидении. Она, в частности, вела блок спортивных новостей в программе «Время». С 1993 года Дмитриева работала на НТВ, несколько лет возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 2015 года она работала на «Матч ТВ», а также сотрудничала с телеканалом Eurosport.

Анна Дмитриева, 1958 год William Vanderson / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

Анна Дмитриева — дочь главного художника МХАТа Владимира Дмитриева. Брат Дмитриевой, родившийся во втором браке ее матери Марины Пастуховой, — телеведущий Владимир Молчанов.