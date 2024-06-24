Роскомнадзор решил блокировать звонки от абонентов операторов, не подключенных к системе «Антифрод». Под блокировку попал «Газпром Телеком»

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, разослал операторам связи уведомление о запрете пропускать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод», созданной для борьбы со звонками мошенников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова гендиректора «ТелеСтор» Никиту Капитанского.

По его словам, ГРЧЦ направил новые методические рекомендации несколько недель назад. У операторов связи есть 120 дней на выполнение требований, но некоторые участники рынка, в том числе крупнейшие операторы мобильной связи, уже начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к «Антифроду», отмечает РБК.

Капитанский утверждает, что к системе «Антифрод», запущенной в декабре 2022 года для выявления звонков мошенников с подменных номеров, из существующих в России примерно двух тысяч операторов не подключены «немного больше половины», в основном небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство обновило методические рекомендации для операторов связи. «Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — отметил представитель ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что к «Антифроду» подключены более 95% операторов, обязанных использовать систему для верификации вызовов, их общая номерная емкость составляет 97,48%. «Если срок подключения оператора к системе еще не наступил, вызовы от него „Антифрод“ не блокирует», — добавил представитель ведомства.

В МТС, «МегаФоне» и «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) сообщили, что получили и выполнили методические рекомендации ГРЧЦ. Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») отказался от комментариев.

Как отмечает РБК, к «Антифроду» не подключился оператор «Газпром Телеком», 100-процентная «дочка» «Газпрома». «Мы получили большую проблему: мы только пытаемся тестировать программное обеспечение [для подключения к „Антифроду“], а телефонные звонки наших клиентов уже не проводят в сети соседних операторов, их блокируют», — заявил представитель «Газпром Телеком».