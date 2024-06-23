Власти Брянской и Смоленской областей заявили об атаке дронов. Минобороны РФ заявило о более 30 сбитых беспилотниках над четырьмя регионами

На Брянской областью в ночь на 23 июня были сбиты 30 «беспилотников самолетного типа», сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал Богомаз. По его словам, 12 дронов были уничтожены в первый час атаки. Пострадавших и разрушений, написал Богомаз, нет.

Глава Смоленской области Василий Анохин в ночь на 23 июня также сообщил с своем телеграм-канале, что «над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА». «По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин, не став уточнять, сколько дронов атаковали регион.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило утром 23 июня, что ночью «была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации». Средствами ПВО, говорится в распространенном военном ведомством сообщении, были перехвачены и уничтожены 28 дронов над территорией Брянской области, два дрона над территорией Смоленской области, два дрона над территорией Липецкой области, один дрон над территорией Тульской области.

Российские власти регулярно заявляют о сбитых беспилотниках как в граничащих с Украиной регионах, так и в сотнях километрах от границы. Власти Украины официально не комментируют удары дронами, но источники в спецслужбах, как правило, неофициально заявляют об ответственности за атаки на цели, связанные с Минобороны РФ, а также на российские НПЗ.