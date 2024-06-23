Associated Press: украинские военные просят снять запрет на использование дальнобойных ракет типа ATACMS для ударов по российской территории
Разрешение применять полученные от союзников вооружения для ограниченных ударов по российской территории улучшило положение украинских войск, но без снятия запрета на использование дальнобойных ракет типа ATACMS у них «по-прежнему связаны руки», пишет Associated Press.
С дальнобойными ракетами, заявил изданию воюющий в Харьковской области украинский артиллерист, использующий позывной «Гефест», бойцы ВСУ могли бы атаковать командные пункты российских войск, находящиеся в 100-150 километрах от границы. «С таким оружием мы могли бы сделать многое, чтобы их уничтожить», — заявил он.
«К сожалению, мы все еще не можем добраться, например, до [российских военных] аэродромов и самолетов. Это проблема», — указывал Егор Чернев, заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, добавляя, что именно поэтому Украина просит «снять ограничения на использование ракет большой дальности против ограниченных военных целей на территории России».
Ракеты ATACMS США начали поставлять Украине в 2024 году, особо оговорив, что их нельзя использовать для ударов по России. Запрет не распространяется на территории, которые США не признают российскими, например, на Крым.
В конце мая 2024 года после долгого обсуждения США разрешили Украине применять предоставленное ВСУ оружие, в частности, реактивную артиллерию HIMARS с дальностью действия около 50 миль (более 80 километров) для ударов по приграничной российской территории.
Как заявили Associated Press украинские военные, находящиеся в Харьковской области, они начали применять HIMARS для ударов по российской территории сразу же после того, как был снят запрет. Как утверждают собеседники издания, с первых дней ВСУ «удалось уничтожить целые колонны войск, стоявших вдоль границы в ожидании приказа о вторжении».
Однако украинские правительственные источники, пишет Associated Press, считают, что США могут пойти на снятие запрета на удары ATACMS по территории РФ только в том случае, если ВСУ окажутся в отчаянном положении на фронте.
Именно так, говорится в статье, произошло в случае со снятием запрета на использование HIMARS, на который США решились на фоне наступления войск РФ в Харьковской области.