На жителя Анапы завели дело о сотрудничестве с иностранной организацией. Перед этим его 140 дней держали в спецприемниках, назначая административные аресты

Против жителя Анапы Дмитрия Полунина возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (статья 275.1 УК РФ), Краснодарский краевой суд зарегистрировал дело в отношении мужчины. На карточку дела обратила внимание «Медиазона».

Подробности дела неизвестны.

Издание обнаружило, что до задержания по уголовному делу Полунин почти полгода провел под административными арестами. «Медиазона» называет это рекордом в практике циклических арестов, которые используют силовики для тех, на кого собирают материалы для уголовного дела.

Впервые жителя Анапы арестовали 22 сентября 2023 года. Согласно рапорту полиции, Полунин «отказался представить документы, удостоверяющие его личность» и «пытался скрыться». Ему назначили 15 суток административного ареста по статье о неисполнении требований полицейских. Сразу после выхода из спецприемника его снова задержали и назначили 15 суток. Полиция утверждала, что мужчина «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью» и пытался устроить драку.

Затем Полунина перевезли в Новороссийск, где он, как утверждает полиция, ночью в пьяном виде дважды пытался сбежать от полицейских. После этого Полунину назначили еще два ареста — на 15 и 10 суток — в Славянск-на-Кубани. Во втором постановлении суда говорится, что Полунин не считает себя виновным и «раскаивается в том, что высказался против военной операции на Украине». «Медиазона» считает, что это может быть реальной причиной, почему мужчину с сентября держали под арестом.

Далее Полунина повезли в Крымск, Тихорецк, станицу Выселки и станицу Динскую, где назначали административные аресты. 30 января 2024 года Динской районный суд Краснодарского края назначил ему 10 суток ареста — это последнее из известных журналистам решений по административным делам против Полунина.

В результате Полунин провел в спецприемниках и отделах полиции 140 дней (10 административных арестов).

«Медиазона» отмечает, что в самом первом решении об аресте Полунина говорится, что еще до этого его в течение года уже привлекали за неповиновении полиции. Это может означать, что под арестом мужчина провел еще больше времени.