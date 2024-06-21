В Черногории, Боснии и части Хорватии произошли массовые отключения электричества при 40-градусной жаре

Почти вся Черногория, а также Албания, Босния и Герцеговина и часть Адриатического побережья Хорватии столкнулись с массовым отключением электроэнергии при температуре около 40 градусов Цельсия.

Об отключениях электричества сообщается в соцсетях черногорских электросетей. В компании пишут, что они произошли из-за «нарушений регионального масштаба», причины выясняются.

Корреспондент Reuters передает, что без света остались столица Боснии и Герцеговины Сараево и еще несколько городов. Местные СМИ пишут об отключении электроэнергии по всей стране.

Хорватское издание HRT сообщает о неработающем интернете, отключившихся светофорах и застрявших в лифтах жителях. Без света остались Сплит, Омиш, Дубровник и многие другие города. Энергокомпания Hrvatska elektroprivreda сообщила, что ввела в полную эксплуатацию все свои производственные мощности, чтобы обеспечить поставку электроэнергии в кратчайшие сроки.

Боснийское издание Dnevni Avaz пишет, что в Сараево не работают ни трамвайные, ни троллейбусные маршруты и предполагает, что причиной стали перегрузки на линиях электропередачи в регионе, возникшие после пожара на одной из линий в Черногории.