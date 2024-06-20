Умер актер Дональд Сазерленд, сыгравший Кориолана Сноу в «Голодных играх»

Канадский актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни, сообщил его сын Кифер Сазерленд в своих соцсетях.

Дональд Сазерленд на открытии 11-го кинофестиваля Люмьер в Лионе, 12 октября 2019 года Jeff Pachaoud / AFP / Scanpix / LETA

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего. Хорошо прожитая жизнь», — написал Кифер Сазерленд.

Дональд Сазерленд начал сниматься в 1965 году и сыграл в десятках фильмов и сериалов. Он исполнил одну из главных ролей во франшизе «Голодные игры», где играл президента-тирана государства Панем Кориолана Сноу. Также в его фильмографии — картины «Гордость и предубеждение», «Холодная гора», «Ограбление по-итальянски», «Обратная тяга» и «Грязная дюжина». Кроме того, Сазерленд исполнял одну из ролей в мини-сериале «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, который вышел в 2020 году.

В 1995 году Сазерленд получил премию «Эмми», в 1996-м и 2003-м — «Золотой глобус» (в обоих случаях как лучший актер второго плана), а в 2017-м — «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

В 2010 году Сазерленд был одним из тех, кто выносил олимпийский флаг на открытии XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере.

В апреле 2023 года было объявлено, что Сазерленд сыграет судью в новом вестерне Тейлора Шеридана.