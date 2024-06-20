Центробанк 20 июня установил официальный курс доллара на уровне 85,42 рубля. Это почти на три рубля выше, чем днем ранее, когда доллар был равен 82,63 рубля.

Курс евро был повышен на полтора рубля — с 89,90 до 91,45 рубля.

Всего лишь днем ранее Центробанк опустил курсы евро и доллара более чем на четыре рубля.

Каких-либо новостей, которые могли бы так резко повлиять на курс рубля, в последние дни не происходило. Возникшая волатильность курса может быть связана с новой методикой его расчета: после введения санкций и остановки торгов долларом и евро на Мосбирже ЦБ устанавливает его на основе отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. Объемы таких сделок значительно ниже.

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