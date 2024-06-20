Премия «Просветитель» обнародовала лонг-лист специальной награды «ПолитПросвет». В него попали книги Михаила Зыгаря и Антона Долина, изданные «Медузой»

Организаторы премии «Просветитель», вручаемой за лучшие научно-популярные книги на русском языке, опубликовали длинный список специальной награды «ПолитПросвет».

Как сообщается на сайте премии, в лонг-лист вошли 15 книг об актуальных для России социально-политических процессах и явлениях. В основном, это книги, выпущенные русскоязычными иностранными издательствами.

В частности, в лонг-листе представлены книги издательства «Медузы» — «Наш бизнес — смерть» Ильи Барабанова и Дениса Короткова, «Плохие русские» Антона Долина, «Война и наказание» Михаила Зыгаря. Их уже можно или скоро будет можно прочесть бесплатно в приложении «Медузы». Также в приложении доступна книга из лонг-листа «У фашистов мало краски» анонимного автора, изданная Freedom Letters.

Полностью длинный список награды «ПолитПросвет» выглядит так:

Анонимный автор. У фашистов мало краски. — Freedom Letters, 2023. Илья Барабанов, Денис Коротков. «Наш бизнес — смерть». Полная история ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. — Рига: Meduza, 2024. Мария Бойко. Азы государства. Как государство управляет нами, а мы — им. — М.: АСТ, 2022. Сергей Гуриев, Даниел Трейсман. Диктаторы обмана. Новое лицо тирании в XXI веке. — Фонд Бориса Немцова за Свободу, 2023. Коллектив авторов под ред. А. Ю. Даниэля. Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989. — М.: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал»; Новое литературное обозрение, 2024. Антон Долин. Плохие русские. Рождение путинизма из коммерческого кинематографа. — Рига: Meduza, 2024. Светлана Еремеева. Мертвое время. Военные похороны 2022 года в России и в Украине. — Freedom Letters, 2023. Михаил Зыгарь. Война и наказание. Как Россия уничтожала Украину. — Рига: Meduza; Zygaro, 2023. Александр Кынев. Кто и как управляет регионами России. Система управления и административная устойчивость власти российских регионов. — М.: Рутения, 2024. Татьяна Литвинова. Сталин жил в нашей квартире. Как травмы наших предков мешают нам жить и что с этим делать. — М.: Альпина Паблишер, 2024. Михаил Минаков. Постсоветский человек и его время. Опыт философского осмысления постсоветской эпохи. — Рига: Школа гражданского просвещения, 2024. Яков Миркин. Краткая история российских стрессов. Модели коллективного и личного поведения в России за 300 лет. — М.: АСТ, 2023. Владимир Пастухов. Как переучредить Россию. Очерки заблудившейся революции. — Гонзо, 2023. Никита Савин. Демократия и политические события. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. Дмитрий Травин. Русская ловушка. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023.

Шорт-лист спецнаграды из пяти финалистов жюри премии объявит до 30 сентября. Также до конца июня организаторы обещают обнародовать длинные списки в основных номинациях премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод».

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. Теперь в нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но и электронные версии книг. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

Премия «Просветитель» вручается с 2008 года в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». Премия «Просветитель.Перевод» вручается с 2019 года. Спецнаграду «ПолитПросвет» впервые присудили в 2023 году.

Задача премии, сообщается на сайте «Просветителя», поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях.

Премия была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом». После этого премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation.

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