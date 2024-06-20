Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») сообщила о DDoS-атаке

Инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир» — 20 июня подверглась DDoS-атаке.

В распространенном НСПК заявлении, которое цитирует «Интерфакс», подчеркивается, что компания «технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным».

Система быстрых платежей в настоящий момент работает в штатном режиме, подчеркнули в НСПК.

По данным сервиса Downdetector, пик сообщений о проблемах при использовании сервисов НСПК пришелся на 14:00 мск. Кроме того, некоторое время был недоступен официальный сайт оператора платежной системы «Мир».

Власти России объявили о создании Национальной системы платежных карт в 2014 году после того, как в отношении РФ были введены санкции из-за аннексии Крыма. В конце 2015 года были эмитированы первые карты «Мир». Международные платежные системы Visa и Mastercard, еще работавшие в России в тот момент, обязали проводить все платежи в РФ только через НСПК.