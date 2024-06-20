На хадже в Мекке погибли более тысячи человек

Во время хаджа в Мекке погибли более тысячи человек. Об этом пишет Agence France-Presse на основании собственных подсчетов.

По информации агентства, более половины умерших — незарегистрированные паломники. Большинство из этих людей умерли от жары.

РИА Новости со ссылкой на руководителя российской хадж-миссии Хизбуллу Асуева пишет, что во время паломничества умерли пять граждан России. Трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.

Хадж начался 14 июня и проходил в течение пяти дней. В нем, по данным властей, приняли участие 1,8 миллиона паломников. В некоторые дни хаджа температура в окрестностях Мекки превышала 50 градусов Цельсия.

Массовая гибель паломников на хадже случается практически каждый год. Помимо жары, часто люди умирают в давке. Максимальное число смертей было зафиксировано в 2015 году — тогда в давке погибли 2,1 тысячи человек.