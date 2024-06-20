Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении подоходного налога

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, направленный на «совершенствование налоговой системы», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Этот документ, среди прочего, предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно поправкам, ставки НДФЛ вырастут для всех людей с доходами от 200 тысяч рублей в месяц и будут варьироваться в зависимости от уровня доходов. Так, ставка для людей с доходом от 2,4 до 5 миллионов рублей в год будет увеличена до 15%, от 5 до 20 миллионов — до 18%, от 20 до 50 миллионов — до 20%, более 50 миллионов — до 22%.

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, изменение шкалы затронет около двух миллионов человек.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».

Налоговая реформа также предусматривает ряд других изменений, в том числе повышение ставки налога на прибыль компаний с 20% до 25%, введение 5-процентного налога на прибыль для IT-компаний в 2025-2027 годах и повышение порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса с 265,8 миллиона рублей до 450 миллионов.

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