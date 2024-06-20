Директора WorldSkills Russia задержали по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали генерального директора Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), пишет РБК со ссылкой на два источника.

Следствие попросило арестовать Уразова, свидетельствует карточка дела на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Судебное заседание, как следует из карточки, поступившей 20 июня, уже прошло, его результат неизвестен.

В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков РБК сказали, что знают об аресте Уразова. «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию», — приводит РБК ответ пресс-службы.

Максимальное наказание по предъявленной Уразову части статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

Агентство развития профессионального мастерства было создано в 2020 году по поручению Владимира Путина, говорится на сайте WorldSkills Russia. Учредителем агентства значатся правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Из описания следует, что WorldSkills Russia занимается формированием «передовых стандартов профессий», переподготовкой граждан и международными проектами — в том числе, проведением чемпионатов профессионального мастерства.

Роберт Уразов с 2011 по 2013 годы был членом экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», затем помощником министра по развитию Дальнего Востока, а с 2014 года возглавил «Ворлдскиллс Россия» (его преемником стало нынешнее Агентство развития профессионального мастерства). WorldSkills Russia входило в международное движение WorldSkills International, но в 2022 году было из него исключено.

Уразов входит в состав высшего совета «Единой России», президиума совета по науке и образованию при президенте, а также Национального совета по профессиональным квалификациям.