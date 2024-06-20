Бывших сотрудников центра вирусологии «Вектор», производившего «ЭпиВакКорону», задержали по подозрению в хищениях

Бывшие сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» задержаны по подозрению в хищении средств предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. РИА Новости уточняет, что задержаны двое экс-сотрудников

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему. Она состояла в перезаключении контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями «на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в центре „Вектор“».

Сбор опасных отходов, как утверждают в ФСБ, должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников подозреваемого. При этом на самом деле работы производились сотрудниками «Вектора», а оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. ФСБ оценила ущерб, нанесенный «Вектору», в шесть миллионов рублей.

Бывший начальник участка «Вектора» также подозревается в получении взятки в особо крупном размере «за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов». По делу также проходят его жена и бывшая сотрудница центра.

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ) и получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Имена задержанных ФСБ и СК не называет. В сообщении ФСБ говорится, что установить мошенническую схему удалось «при содействии руководства центра».

«Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, он располагается в наукограде Кольцово Новосибирской области и подчиняется Роспотребнадзору. Центр основан в 1974 году. В 2020 году «Вектор» создал вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована Минздравом РФ без проведения клинических исследований по эффективности. Согласно исследованиям «Медузы» и Европейского университета, эта вакцина была неэффективна.